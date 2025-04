An drei Terminen bieten Experten und Expertinnen der Mitgliedsunternehmen des Verbandes gewerkeübergreifendes Know-how zu Außenwand, Dach und Decke.

Im Detail werden in sechs Sessions folgende Themen behandelt: Sturzdetail, Fensterbankanschluss, Einbau bodentiefer Elemente, Wand- und Deckendurchführung von Abgasanlagen, Einbau von Dachflächenfenstern sowie Lösungen für Attiken. Ein juristischer Experte leitet den Workshop in einem Kompaktvortrag zu Haftung und Informationspflichten am Bau ein.

"Ein wesentlicher Schlüssel, um den hohen Anteil an Planungs- und Ausführungsfehlern deutlich zu reduzieren, liegt in der kontinuierlichen Weiterbildung der Gewerke. Neben neuen Produkten, Verordnungen und Richtlinien stellen Bauaufgaben, die mehrere Gewerke erfordern, neue und umfangreiche Anforderungen an Planende und Ausführende“, weiß Katharina Sigl, Geschäftsführerin des FBI. „Daher haben wir im engen Austausch mit BaumeisterInnen, BautechnikerInnen sowie 13 ExpertInnen diesen Workshop von Bauprofis für Bauprofis entwickelt“.