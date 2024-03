Umnutzungen zu Wohnungen spielen laut JLL bislang eine vergleichsweise geringe Rolle. Eine Ausnahme sei Frankfurt: Dort habe sich die Zahl der Büroumwandlungen in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt. In Frankfurt seien zudem in den nächsten vier Jahren 1.200 Wohnungen aus Büroumwandlungen geplant, sagt Scheunemann. "Hier gibt es viele Flächen in alten Bürotürmen, die sich für die Umwandlung in Wohnungen eignen, weil ihre quadratischen Grundrisse natürlichen Lichteinfall bieten." Aber auch andernorts gebe es ungenutzte Potenziale. "Das Thema hat Fahrt aufgenommen."



Denn mit dem Trend zum Homeoffice stehen viele Büroflächen leer, Unternehmen trennen sich von Flächen. Laut JLL summiert sich der Büroleerstand in den sieben Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf bis Ende 2023 auf rund 5,64 Millionen Quadratmeter, davon 2,68 Millionen abseits der gefragten A-Lagen, wo eine Wiedervermietung vergleichsweise einfach ist.



Andererseits ist der Wohnungsmangel in Deutschland groß. Nach Schätzungen des Zentralen Immobilienverbandes (ZIA) fehlen in diesem Jahr 600.000 Wohnungen, 2027 könnten es 830.000 sein. Wegen gestiegener Zinsen und Baukosten steckt der Wohnungsbau in der Krise. Warum also nicht mehr leerstehende Büros in Wohnungen umwandeln?