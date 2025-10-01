Das Konzept basiert auf einer umfassenden Analyse von Abfallströmen und einem eigens entwickelten Reportingstandard gemäß der EU-Waste-Framework-Directive. Dadurch werden Prozesse transparenter und standortübergreifend vergleichbar.

Parallel dazu hat Wienerberger sogenannte Zero Waste Ambassadors ausgebildet. Sie sind intern dafür verantwortlich, Abfallvermeidung voranzutreiben und Recyclingquoten zu erhöhen. „Mit gezielten Maßnahmen konnten wir unsere Abfallrate zwischen 2023 und 2024 bereits um 5,6 % senken“, so Stefan Steinlechner, Leiter Nachhaltigkeit bei Wienerberger Österreich.