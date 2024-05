Investition I Firmenübernahme : Wienerberger übernimmt Rohrspezialist aus den Niederlanden

Lesezeit: weniger als eine Minute

wienerberger übernimmt GrainPlastics, einen führenden Anbieter von Drainage- und Kabelschutzlösungen in den Niederlanden. Dadurch kommen zwei neue Produktionsstätten in Leeuwarden und Hoogeveen dazu. Die Übernahme erhöht die Wertschöpfung in der Region West. Mit neuen nachhaltigen Lösungen wird der Anteil an Recyclingmaterial in der Rohrproduktion in den Niederlanden um rund 65 Prozent gesteigert.