“Mit voller Kraft arbeiten wir bei Holcim weiter an der Planung und Umsetzung des wohl größten Transformationsprojekts der österreichischen Zementindustrie, unserer C2PAT+ Carbon to Product Austria Plus Anlage."

Primas schließt auch konkrete Forderungen an: “Anschließend an millionenschwere Projekte für den Ausbau alternativer Energie, für Emissions-Reduktion sowie Kreislaufwirtschaft planen wir bis 2030 Transformationsprojekte mit einem Investitionsbedarf von weit über 400 Mio. Euro in Österreich. Diese Projekte müssen aber auch an eine entsprechende Infrastruktur angebunden sein: Vom Ausbau der Bahnanschlüsse über Leitungen für grünen Wasserstoff und erneuerbare Energien bis hin zu einer Lösung für Transport und Speicherung von CO 2 braucht es hier für uns, aber für die gesamte Industrie die rasche Umsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen und den Aufbau einer Infrastruktur für einen zukunftsfähigen Standort Österreich.”