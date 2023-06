Die beengten Platzverhältnisse bei der Zufahrt und auch auf der Baustelle selbst, fordern die Logistik. Platz ist auf dem 7.500 m² großen Grundstück Mangelware. Jeder Zentimeter wird genutzt. Die Errichtung erfolgt auf drei Baufeldern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Auch die Anlieferung des Materials und der Abtransport des Abfalls, von dem 75 % recycelt werden, sind streng geregelt. Aufgrund fehlender Möglichkeiten vor Ort wird nur das Nötigste gelagert. Fast alle Fahrten erfolgen gemäß Abstimmung mit der Stadt Wien über die enge Karl-Schweighofer-Gasse.

"Innerstädtisch zu bauen, ist immer eine Herausforderung. So müssen Materialien, wie hier die Bewehrung am Dach bzw. im obersten Geschoss gelagert werden. Die Anlieferungen und damit jeder Termin bedürfen ausnahmslos einer Reservierung über das elektronische Buchungssystem. Die penible Einhaltung ist obligatorisch", gibt Stadlhuber Einblick in den Ablauf auf der Wiener Großbaustelle. Das Material wird exakt in jener Menge produziert und angeliefert, wie es zur sofortigen Verarbeitung auf der Baustelle erforderlich ist.