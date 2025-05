Das Risiko einer nicht wirksamen Vereinbarung einer längeren Zahlungsfrist liegt für den Schuldner darin, dass er Verzugszinsen für einen Zeitraum bezahlen muss, von dem er dachte, dass er als Zahlungsfrist zur Verfügung steht.

Zur Frage, welche Zahlungsfrist gilt – nämlich eine angemessene oder eine Reduktion auf das zulässige Höchstmaß (im Zweifel 60 Tage) –, kann keine pauschale Antwort gegeben werden. Scheitert die Einbeziehung der Zahlungsfrist schon an ihrer Kenntlichmachung im Vertrag, also wegen der Formalerfordernisse, so gilt gar keine spezielle Zahlungsfrist als vereinbart und hat der Schuldner seine Zahlung binnen "angemessener Frist" zu leisten. Folglich ist der Schuldner, wenn er 120 Tage nach Rechnungsstellung bezahlt, in aller Regel bereits mehr als 100 Tage in Zahlungsverzug – und bezahlt Zinsen dafür!

Scheitert es allerdings „erst“ am Inhalt der Vereinbarung, liegt sohin eine gröblich benachteiligende Bestimmung vor, so scheiden sich in Österreich die Geister. Die besseren Gründe sprechen dafür, dass die Frist dann nur auf das höchstzulässige Maß – also im Zweifel die 60 Tage – reduziert wird. Die Alternative ist aber auch hier wieder, dass die Frist gar nicht gilt, und die oben skizzierten Rechtsfolgen drohen.

Letztendlich sind dies alles Fragen, die vom Obersten Gerichtshof bedauerlicherweise bisher nicht abschließend geklärt wurden – auch wenn sich Gerichte zweifellos mit diesen Fragen immer wieder zu beschäftigen haben.