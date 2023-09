Das Direktorium setzt sich aus Bernhard Egert (Timber Construction und Greenbuilding), Roman Ehrentraut (Technical), Franz Sonnberger (Controlling) und Andreas Zangenfeind (Investment Management) zusammen.



Trotz der derzeit schwierigen Situation am Immobilienmarkt startet UBM in Deutschland und Österreich die Umsetzung einer Reihe von Großprojekten, wie das LeopoldQuartier oder die Timber Factory. Das LeopoldQuartier in Wien wird Europas erstes Stadtquartier in Holzbauweise, die Timber Factory Münchens erster Gewerbe Campus in Holzbauweise.