Martin Löcker, Vorstandsmitglied und COO der Gesellschaft, hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er sein Vorstandsmandat vorzeitig zum 30.06.2023 beenden wird.



Mit dem Aufsichtsrat, den Vorstandskollegen und den Kernaktionären erfolgt die Beendigung in bestem Einvernehmen.



Dazu Martin Löcker: "Nach 14 unglaublich spannenden Jahren als Vorstand für Entwicklung und Technik der UBM werde ich ein neues Kapitel in meinem Berufsleben aufschlagen und freue mich auf neue Herausforderungen. Ich bin stolz und dankbar für das, was wir in diesen 14 Jahren gemeinsam in der UBM bewegt und erreicht haben. Mein Herz ist bei der UBM."