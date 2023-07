Mattes-Draxler ist Berufsoffizier und war mehrere Jahre beim Bundesheer, hier auch bei der Fliegerabwehr. Er weiß also, worauf es ankommt, damit Eindringende keine Chance habe – egal ob im echten Leben oder im virtuellen. Die Mechanismen seien ähnlich und das schon seit vielen hunderten Jahren: Trickbetrüger, kriminell motivierte Banden, staatliche Organisationen oder jene, die einen Angriff nur ausprobieren wollen, agieren dort, wo sie leichte Beute sehen. So wie Löwen, die sich auf eine geschwächte Antilope stürzen und nicht auf die fitteste, zieht der Cyber-Experte den Vergleich. Sein Rat lautet ganz pragmatisch: „Es ist wichtig aufmerksam zu sein. Viele Anwender:innen in den Unternehmen sind keine Digital Natives und deshalb müssen sie noch mehr aufmerksam sein.“ Für ihn ist klar: „Ich würde keinem Fremden in der U-Bahn meine Bankdaten geben. Warum also online?“



Besonders vorsichtig gilt es, in stressigen Zeiten zu sein – also dann, wenn die Aufmerksamkeit woanders liege. Zum Beispiel zur Weihnachtszeit (Paketlieferungen), zu Fußball-Meisterschaften (Live-Ticker), zu Pandemiezeiten oder dann, wenn Gehaltsrunden oder Lohnerhöhungen (Excel-Listen mit Löhnen) anstehen.