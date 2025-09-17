Interview mit Bau-Landesinnungmeister Steiermark : Stillstand mit Silberstreif am Bau-Horizont

17.09.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Im Interview spricht der steirische Bau-Landesinnungsmeister Michael Stvarnik über die dramatischen Folgen einer fehlgeleiteten Politik, über Betriebe, die um ihre Existenz kämpfen, und über seine Erwartungen an die Landesregierung.
Michael Stvarnik WKO Steiermark, Bauinnung

"Bei der Deregulierung bräuchte es einen Elefanten im Porzellanladen" Michael Stvarnig, Landesinnungsmeister Steiermark

- © Helmut Lunghammer

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
17.09.2025
Letzte Aktualisierung
17.09.2025