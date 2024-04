Bei der Vertragsraumordnung handelt es sich um zivilrechtliche Verträge zwischen der öffentlichen Hand und den Grundeigentümern und Projektwerbern im Zusammenhang mit der Änderung von Flächenwidmungs- und/oder Bebauungsplänen.



"Mit der Verankerung in der Verfassung würde eine langjährige Forderung des Städte- und Gemeindebundes erfüllt", so die Grünen.



Der Antrag wurde dem Verfassungsausschuss zugewiesen. Dieser tagt in der letzten Aprilwoche.