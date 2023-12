Vor Kurzem erst, ebenfalls im Zuge von außerordentlichen Sitzungen zum weiteren Vorstand der beiden Gesellschaften bestellt, fließt Grossnigg bereits einiges an Vertrauen in sein Tun zum Ausgang der Signa-Misere zu. So auch von Ex-Politiker Gusenbauer, der ihn gar als einen "hervorragenden Fachmann und Spezialisten in Fragen der Sanierung" betitelt und große Hoffnung in diesen setzt.



>> Finden Sie hier weitere Immobilien-Storys!