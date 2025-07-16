Eine aktive Kühlmaßnahme ist die klassische Klimaanlage, die angesichts ihres Energiehungers das ursprüngliche Problem, also die Erderwärmung, in der Regel verschärft. Doch es gibt CO 2 -schonende Alternativen.

Beispielsweise die energetische Nutzung von Abwasser, das EU-weit seit Ende 2018 als erneuerbarer Energieträger anerkannt ist. Sie kann mittels Wärmetauscher und Wärmepumpensysteme zum Kühlen, aber auch zum Heizen von Gebäuden zum Einsatz kommen.

Die Temperatur des Abwassers in Kanälen ist ganzjährig relativ hoch und gleichzeitig konstant. In Wien beträgt sie im Jahresdurchschnitt 16 Grad Celsius und purzelt selbst in den Wintermonaten nur selten unter elf Grad. Damit liegt die Ausgangstemperatur wesentlich höher als etwa bei Grundwasser oder Erdwärme, weswegen die Energieausbeute deutlich höher ausfällt.

Bereits 2006 aktivierte Wien Kanal eine Anlage zur Energiegewinnung aus Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz. Die Rabmer Gruppe, ein oberösterreichisches Familienunternehmen, stellte die Technik bereit. Im Kanal wurden rinnenförmige Wärmetauscher eingebaut und in dem zu beheizenden Gebäude eine Wärmepumpe installiert. Ein Wasserkreislauf verbindet die beiden Komponenten. Das über den Wärmetauscher fließende Abwasser erwärmt den Wasserkreislauf, der anschließend durch die Wärmepumpe auf das benötigte Temperaturniveau gebracht wird. Ein Gebäude, dem auf diese Art Kühlung widerfährt, ist das Mixed-Use-Objekt Vio Plaza in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling. Cool – im wahrsten Sinn des Wortes – wäre es, wenn es mehr werden.