Ist das für eine verlässliche Öko-Bilanzierung notwendige BIM-Modell komplizierter als ein „normales“, fragen wir? „ Im Allgemeinen nicht“, sagt Lukas Röder. „Wenn man das von vornherein ansetzt und in den AIA (Auftraggeber Informationsanforderungen, Anm.) entsprechend definiert, können die Modelle auch so aufbereitet werden, dass man das relativ automatisiert machen kann.“ Der meiste Aufwand derzeit entstehe dadurch, dass die BIM-Modelle noch nicht die Qualität haben, damit der Automatismus funktioniert



Röder: „Wichtig ist, dass die Materialien richtig definiert sind und die Bauteile die Informationen haben, die wir brauchen, es muss feingliedrig genug modelliert sein. Ein zu lösendes Thema ist zum Beispiel, dass der Bewehrungsgehalt oft nicht in frühen Phasen noch nicht vorhanden ist. Diesen müssen wir dann oft manuell definieren und hinzufügen.“



Daher habe man sich im derzeitigen Stadium dafür entschieden, bewusst ein semi-automatisches Tool anzubieten. „Der Anwender kann und muss noch individuell nacharbeiten und das braucht auch ein gewisses Expertenfachwissen, das sich nicht automatisieren lässt.“



Und wie gut muss das IFC-Modell sein? „Die Geometrie muss passen. Es ist ein großer Vorteil, wenn das Modell schichtweise modelliert ist. Dadurch dass die Materialien den Schichten zugewiesen sind, kann man das auch sehr genau auswerten. Wenn Schichten fehlen wie zB eine Folie, weil das für das Modell nicht so wichtig ist, ist das in der Ökobilanzierung zu berücksichtigen.. Man muss dann das Wissen haben, wie man das in die Berechnung miteinbezieht. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Verbindungsmittel.