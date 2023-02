Nachhaltigkeit, Digitalisierung & BIM : Das BIM4eco-Modell von Delta

Eine interessante Zugangsweise zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit verfolgt die DELTA Gruppe mit BIM4eco. Das BIM-Modell wird direkt in die Web-Applikation hochgeladen und integriert die dringend benötigten ökologischen Aspekte in der Gebäudeplanung, um diese in ihrer Umweltauswirkung sichtbar zu machen. Das Tool, das in Zusammenarbeit mit AIT und dem IBO entstanden ist, funktioniert bereits vollautomatisiert und ist bereit für den Einsatz in BIM-basierten Projekten.