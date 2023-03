„Die derzeit geringe Baunachfrage sowohl in den Städten als auch auf dem Land, dramatisch gestiegene Bau- und Materialkosten, steigende Zinsen und zu strenge Richtlinien bei der Kreditvergabe stellen eine massive Bedrohung für die Branche dar“, betont eine aktuelle Studie der Wiener Unternehmensberatung Advicum Consulting.



Unter diesen Bedingungen werde die Nachfrage nach Fertighäusern in den nächsten Jahren mit Sicherheit zurückgehen. Lösungsansätze sehen die Managementberater im Einsatz moderner Digitaltechnik, in der standardisierten Individualisierung und schließlich im zunehmenden Renovierungsgeschäft bei Fertigteilhäusern.



„Die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Entwicklungen nach Corona haben die Fertighausindustrie ins Mark getroffen. Rückgänge im Auftragsvolumen von 60 Prozent und mehr sind keine Seltenheit“, berichtet Advicum Equity Partner Daniel Knuchel. Die Preise für Bauholz seien um rund 70 Prozent gestiegen, für Beton und Ziegel um rund 30 Prozent. Die Zinslast habe sich im vergangenen Jahr verfünffacht. Für den Bau eines durchschnittlichen Hauses mit 150 Quadratmetern Wohnfläche müssen heute rund 235.000 Euro mehr eingeplant werden als noch vor fünf Jahren, wie ein Rechenbeispiel aus der Studie zeigt. „Wie viele Menschen in unserem Land können und wollen sich das noch leisten?“, fragt Knuchel zu Recht.