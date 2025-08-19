Digitales Informationsmanagement beyond BIM : Schlüssel zur nachhaltigen Transformation im Bau
Warum DIM über BIM hinausgeht
In einer Zeit, in der digitale Prozesse im Bauwesen weit über BIM hinausreichen müssen, liefert Lars Oberwinter, Geschäftsführer der Plandata GmbH, praxisnahe Impulse. Sein Vortrag „Digitales Informationsmanagement (DIM) beyond BIM“ auf der SOLID Konferenz adressiert genau das: eine ganzheitliche Betrachtung und Vernetzung aller digitalen Gebäudedaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Strategie über Planung und Ausführung bis zum nachhaltigen Betrieb.
Während BIM (Building Information Modeling) als Standard für digitalisierte Planung gilt, reicht es laut Oberwinter allein nicht mehr aus. Er betont, dass es nicht den einen „digitalen Zwilling“ gibt, sondern vielmehr eine digitale Großfamilie – dieselben Elemente spiegeln sich in Planung, CAFM, ERP oder Simulationssoftware wider und müssen kongruent und vernetzt bleiben. DIM schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, damit diese Systeme „miteinander sprechen“ können.
Erfolgsfaktoren entlang der Lebenszyklen
Lars Oberwinter stellt vier essenzielle Erfolgsbausteine heraus:
- Bedarfsorientierte Informationsstandards – Nur wer wirklich weiß, welche Informationen benötigt werden, kann sinnvolle Standards definieren.
- Praxisnahe Organisations- und Prozessstandards – Digitalisierung braucht gelebte Prozesse, nicht nur Technik.
- Optimale Ausnutzung & Vernetzung von Technologie – Tools, Plattformen und Daten müssen integrativ und effizient zusammenwirken.
- Integration von Bestandssystemen und -daten – Die Realität zeigt, dass bestehende CAD-, Datenbank- und Asset-Systeme migriert und verbunden werden müssen.
Die Chance für die Praxis
DIM bietet nicht nur technologische Vorteile. Es bedeutet effizientere Abläufe, weniger Fehler, Transparenz über den gesamten Lebenszyklus und eine Basis für nachhaltigen Gebäudebetrieb – ökonomisch und ökologisch.
Entscheidungsträger in Architekturbüros, Bauunternehmen, Ingenieurgesellschaften und Asset-Management können sich einen klaren Wettbewerbsvorteil sichern – insbesondere in der Kombination mit Nachhaltigkeitsanforderungen und EU-Strategien.