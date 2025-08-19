In einer Zeit, in der digitale Prozesse im Bauwesen weit über BIM hinausreichen müssen, liefert Lars Oberwinter, Geschäftsführer der Plandata GmbH, praxisnahe Impulse. Sein Vortrag „Digitales Informationsmanagement (DIM) beyond BIM“ auf der SOLID Konferenz adressiert genau das: eine ganzheitliche Betrachtung und Vernetzung aller digitalen Gebäudedaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Strategie über Planung und Ausführung bis zum nachhaltigen Betrieb.



Während BIM (Building Information Modeling) als Standard für digitalisierte Planung gilt, reicht es laut Oberwinter allein nicht mehr aus. Er betont, dass es nicht den einen „digitalen Zwilling“ gibt, sondern vielmehr eine digitale Großfamilie – dieselben Elemente spiegeln sich in Planung, CAFM, ERP oder Simulationssoftware wider und müssen kongruent und vernetzt bleiben. DIM schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, damit diese Systeme „miteinander sprechen“ können.