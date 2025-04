Nach dem Start des Projekts im Sommer 2023 wurden vor kurzem die baulichen Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen. In Summe wurden rund 800 m³ (ca. 380 to) Holz und Holzwerkstoffe verbaut. So wurden die Innenwände aus Brettsperrholz gefertigt, während für die Außenwände die bewährte Holzriegelbauweise gewählt wurde.

Zusätzlich wurden Lagerabteile unter den Zwischendächern der Gebäude integriert, um den Raum optimal zu nutzen. Eine Holzfassade vervollständigt das Gesamtbild dieses Bauwerks. Dieses Vorzeigeprojekt zeigt eindrucksvoll, wie Holzbau nicht nur nachhaltige, sondern auch ästhetisch und funktional herausragende Lösungen ermöglicht.