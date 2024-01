In Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt wurde in den vergangenen Jahren das historische Erscheinungsbild rekonstruiert, um das ursprüngliche Aussehen der Anlage wiederherzustellen. So erstrahlen die ursprünglich grünen Elemente nach der Sanierung in weißer Farbe. Außerdem wurden rund 750 m² Putz neu und 450 m² Putz instand gesetzt, 350 m² Granitfassade und 450 m² Fassade sandgestrahlt sowie 1.200 m² Fassadenbeschichtung ausgeführt.



An den Jugendstilornamenten (Blechblumen unter dem Dach) hatten Mauersegler, eine streng geschützte Vogelart, die nur für wenige Monate (Mai bis Juli) zum Brüten aus Zentralafrika nach Europa kommt, ihre Nistplätze errichtet. Um diese Tiere zu schützen, errichtete Leyrer + Graf ein provisorisches Gesims und versetzte die historischen Blechblumen und montierte sie an zwei Seiten des Gebäudes auf gleicher Höhe außen am Gerüst. So blieben die Nistplätze für diese seltene Tierart erhalten.



Im Dezember 2023 wurden die umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen und das denkmalgeschützte Gebäude offiziell übergeben, das nun in neuem, „alten“ Glanz erstrahlt.