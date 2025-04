Auf der Porr-Webseite liest sich zur Geschichte in dieser Zeit: Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wird auch die Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG gleichgeschaltet. Politisch missliebige bzw. – wie es in der Diktion des NS-Regimes heißt – „nicht-arische“ Mitarbeitende müssen ausscheiden. So kommt es zu einer totalen Veränderung sowohl an der Unternehmensspitze als auch in der Aktionärsstruktur. Am Ende einer Reihe von Transaktionen kontrolliert das deutsche Adelshaus Hannover-Braunschweig-Lüneburg 42,7 % des Aktienkapitals.

Während des Krieges werden auch Aufträge der deutschen Organisation Todt angenommen. Alle großen Unternehmen setzen zu diesem Zeitpunkt neben Kriegsgefangenen und „Fremdarbeitern“ auch Häftlinge ein. Die Allgemeinen Baugesellschaft – A. Porr AG wird als Subunternehmerin der IG-Farbindustrie AG, die ab 1941 in Auschwitz tätig ist, für Pfahlrammungen und Hochbauarbeiten beauftragt. Es folgen 1942 die Errichtung eines Schalthauses in Auschwitz und 1944 Fundierungsarbeiten in Parchwitz.

"Es war uns ein großes Anliegen, die Rolle der Porr während des Zweiten Weltkriegs von unabhängigen Fachleuten bewerten zu lassen. Die Recherchen des hochkarätigen internationalen Historikerteams haben uns geholfen, unsere eigene Vergangenheit besser zu verstehen. Gleichzeitig motiviert sie uns, unsere Verantwortung jetzt und in Zukunft sehr ernst zu nehmen und an einer besseren Welt mitzubauen. Wir haben aus den dunklen Abschnitten unserer Vergangenheit während des Nationalsozialismus gelernt. Hass, Ausbeutung, Gewalt oder Verachtung darf es nie mehr geben", sagt Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. Er schrieb übrigens auch das Vorwort zum Buch.