Das Projekt H Towers umfasst zwei Türme: Der kleinere Südturm mit 56 Metern Höhe soll rund 250 Wohneinheiten für kurzfristige Vermietung, ein Café, Fitnesscenter, Besprechungsräume und eine Tiefgarage umfassen. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, der Baustart ist für das Q4/2025 geplant.

Der Nordturm – der Rekord-Anwärter – wird 144 Meter hoch und mit 37 Stockwerken und 54.600 m² Bruttogeschoßfläche ein multifunktionales Gebäude mit Büros, gewerblichem Wohnen, Langzeitapartments sowie einer spektakulären Rooftop-Gastronomie samt Pool. Er befindet sich in der Planungs- und Einreichungsphase.

Aufgrund der Lage zwischen der Autobahn und dem historischen Stadtzentrum ist das Stadtentwicklungsgebiet im Süden eine bedeutende urbane Entwicklungsfläche für ein modernes Zentrum. Neben dem AZ-Tower befindet sich der Spielberk-Businesspark von CTP und ein Marriott Hotel in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Verlegung des Hauptbahnhofes weiter in Richtung dieses Stadtteils ist derzeit in Planung.