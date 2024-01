Christoph Lienhart, 45, studierte an der Technischen Universität Graz und der Universität Granada in Spanien Wirtschaftsingenieurswesen im Bauwesen und absolvierte Executive MBA-Programme an der CEU Business School in Budapest und der EBS Business School in Oestrich-Winkel. Der gebürtige Steirer bringt langjährige Führungs- und Projekterfahrung im Bau- und Bahninfrastrukturbereich mit und konnte in den vergangenen Jahren verschiedenste Projekte in der Strabag, bei der Deutschen Bahn oder der ÖBB erfolgreich umsetzen.