Dipl. Ing. Herbert Kasser ist seit 2007 im Verkehrs- bzw. Klimaschutzministerium tätig und gilt als ausgewiesener Infrastrukturexperte. Der 59-Jährige hat Agrarwissenschaften und Wirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert und kann auf eine lange Laufbahn im öffentlichen Dienst verweisen. Seit 2008 hat der gebürtige Niederösterreicher die Leitung der Sektion Mobilität inne, zuvor war er bereits Abteilungsleiter in der Sektion Budget des Bundesministeriums für Finanzen.

In dieser Funktion war er für die Infrastrukturfinanzierung sowie für den Bereich Verkehr, Innovation und Technologie zuständig. Herbert Kasser war von März 2007 bis Dezember 2017 Generalsekretär des BMK. Seit Jänner 2020 übt er diese Position wieder aus, die er nun noch bis 31. Mai 2024 erfüllen wird, bevor er in die Asfinag wechselt.