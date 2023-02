Die ÖBV freut sich, am Baukongress Pekka Petäjäniemi, der im Finnischen Zentralamt für Verkehrsinfrastruktur für den Einkauf verantwortlich ist, zu einem ganz besonderen Erfahrungsaustausch begrüßen zu dürfen. Im Finnischen Zentralamt werden Planen, Entwurf, Bau und Betrieb aller Straßen, Bahnen und Wasserwege in ganz Finnland behandelt.



Seit 2010 wurden in Finnland mehr als 70 IPD/Allianzprojekte umgesetzt: nicht nur Infrastrukturprojekte, sondern auch mehrere Hochbauprojekte: Krankenhäuser, Schulen, Flughafenausbau, usw. Das Finnische Zentralamt für Verkehrsinfrastruktur hat bisher sechs Bauprojekte im Rahmen des Allianzmodells umgesetzt. Das bisher erfolgreichste Projekt war ein 2,3 km langer Straßentunnel im Zentrum von Tampere (190 Mio.€). Es wurde 2017 in Finnland als Bauprojekt des Jahres und 2018 von der IPMA (International Project Management Association) -Organisation für das weltweit beste Projekt ausgezeichnet.



„Projekte sind unterschiedlich und Allianzverträge gelten nicht für jedes Projekt. Allianz ist in erster Linie eine Beschaffungsmethode für Projekte, die viele Herausforderungen, Unsicherheiten und Schnittstellen beinhalten. Diese Herausforderungen machen die Integration von Kompetenzen rentabel. Die frühzeitige Einbeziehung des Teams unter Betonung der Teamkompetenz ist neben der gemeinsamen Risikoteilung, die die Interessen der Parteien für das beste Projekt in Einklang bringt, ein wichtiges Instrument in diesem Verfahren. Daher können wir bei entsprechender Vorbereitung erwarten, dass es bei herausfordernden Projekten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Gleichzeitig bietet es ein Mittel, um die Kultur und Leistung des Bausektors weiters zu entwickeln. Die Erfahrungen mit dem Einsatz des Allianzmodells bei Bauprojekten in Finnland sind so positiv, dass wir es für unseren europäischen Kollegen von ganzem Herzen empfehlen“, so Pekka Petäjäniemi.



