Günther Ernst Lichtenegger, 46, ist Geschäftsführer und Miteigentümer Firma Lico in Wolfsberg. Er ist verheiratet und hat eine Tochter (24) und einen Sohn (20).

Zur Firma

Im Jahre 1991 gründete Josef Lichtenegger gemeinsam mit seiner Frau Ernestine die Lico Isolierbau GmbH. Der Umgang und das Verständnis für Trockenbau wurden Günther in die Kinderschuhe gelegt. So arbeitete er bereits im Jugendalter tatkräftig im elterlichen Betrieb mit. 1998 schloss er die Matura an der HTL Wolfsberg mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Sein Erfahrungsschatz im Trockenbau ist mittlerweile auf eine über 25-jährige Berufserfahrung zurückzuführen. Seit 2011 fungiert er als Geschäftsführer der Fa. Lico Isolierbau GmbH. In der Geschäftsführung wird Günther von seiner Gattin Romana Lichtenegger unterstützt. Gemeinsam führen sie das Unternehmen mit Innovationskraft und einem strikten Qualitätsanspruch. Mit 140 hochqualifizierten MitarbeiterInnen werden anspruchsvolle Bauprojekte in Österreich, Deutschland und Slowenien ausgeführt.