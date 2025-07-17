KI ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität – in vielen Industrien bereits produktiv im Einsatz. Doch wie sieht es mit dem Bauwesen aus? Genau hier setzt Bergsmanns Vortrag an. Er analysiert, wie hoch das Thema KI auf der Agenda des Top-Managements in der Bauindustrie steht, wo konkrete Anwendungsszenarien liegen und wie strategisch damit umgegangen wird.

„Die Bauwirtschaft ist zweifelsohne eine der physischsten Branchen überhaupt“, sagt Bergsmann. „Gerade deshalb stellt sich die Frage, wo KI echten Mehrwert stiften kann – etwa in der Projektplanung, im Risikomanagement, in der Ressourcenoptimierung oder in der vorausschauenden Instandhaltung.“

Sein Vortrag beleuchtet diese Punkte nicht nur theoretisch, sondern auch anhand aktueller Studien und Erfahrungen aus der Praxis.