SOLID Konferenz : KI in der Bauindustrie: Visionen, Strategien und reale Potenziale
Stefan Bergsmann ist seit über 25 Jahren in der strategischen Unternehmensberatung tätig und Partner bei Horváth & Partners, wo er als Geschäftsführer die Geschicke von Horváth Österreich leitet.
In seiner Karriere hat er zahlreiche Unternehmen durch Phasen der digitalen Transformation begleitet – darunter auch Player aus der Bauwirtschaft, einer Branche, die traditionell als eher analog gilt. Umso spannender ist sein Vortragstitel:
„Baut KI künftig Häuser oder schreibt sie nur bessere E-Mails?“
Strategische Klarheit in einem technologischen Umbruch
KI ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität – in vielen Industrien bereits produktiv im Einsatz. Doch wie sieht es mit dem Bauwesen aus? Genau hier setzt Bergsmanns Vortrag an. Er analysiert, wie hoch das Thema KI auf der Agenda des Top-Managements in der Bauindustrie steht, wo konkrete Anwendungsszenarien liegen und wie strategisch damit umgegangen wird.
„Die Bauwirtschaft ist zweifelsohne eine der physischsten Branchen überhaupt“, sagt Bergsmann. „Gerade deshalb stellt sich die Frage, wo KI echten Mehrwert stiften kann – etwa in der Projektplanung, im Risikomanagement, in der Ressourcenoptimierung oder in der vorausschauenden Instandhaltung.“
Sein Vortrag beleuchtet diese Punkte nicht nur theoretisch, sondern auch anhand aktueller Studien und Erfahrungen aus der Praxis.
Warum Sie diesen Vortrag nicht verpassen sollten
Als erfahrener Berater hat Stefan Bergsmann Einblick in die Denkweise und Prioritäten großer Bauunternehmen – und bringt diese Perspektive nun auf die Bühne. Er zeigt auf, wie künstliche Intelligenz von Entscheidungsträgern eingeschätzt wird, wo die größten Potenziale gesehen werden – und wo auch Skepsis herrscht. Seine Ausführungen geben Orientierung für alle, die die Zukunft der Bauwirtschaft aktiv mitgestalten wollen.
Die Konferenzbesucher erwartet kein technisches KI-Kauderwelsch, sondern ein hochrelevanter, strategisch fundierter Blick auf die nächsten Jahre der Bauindustrie. Wer verstehen will, wie KI wirklich in der Bauwirtschaft ankommt – und wie man sich als Unternehmen dafür richtig aufstellt – findet in Bergsmanns Vortrag einen wertvollen Kompass.
Wann? 9. Oktober 2025
