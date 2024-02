Rohrdorfer will 49 Prozent an Asamer übernehmen und strebt eine gemeinsame Kontrolle mit den anderen Gesellschaftern an. Die BWB befürchtet höhere Preise für Transportbeton.



Die Kartellbehörde hat Bedenken wegen der hohen Marktanteile von Rohrdorfer und Asamer und dass eine weitere Verstärkung der Marktstellung negative Auswirkungen auf den Wettbewerb, etwa durch höhere Preise, haben könnte.



Rohrdorfer ist nach eigenen Angaben österreichischer Marktführer bei Beton und Zuschlagstoffen wie Sand, Kies und Splitt. Hinter Rohrdorfer steht das Südbayerische Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH. Das Zusammenschlussvorhaben betrifft den Geschäftsbereich Herstellung von Frischbeton (Transportbeton). Das Zusammenschlussvorhaben wurde Anfang Januar beim Bundeskartellamt angemeldet.