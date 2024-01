Der BIM Globe 2024 am 13.2. präsentiert hervorragende heimische Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit BIM. Diese können sich auf die Fähigkeit beziehen, komplexe Bauprojekte effektiv zu planen, zu entwerfen und zu realisieren, indem sie die Vorteile von BIM nutzen und ein fachliches Schwergewicht haben, wie BuildingSmart Austria Chairman Alfred Waschl sagt: "Diese Firmen erkennen, dass IT als Kerngeschäft zu verstehen und zu pflegen ist, wenn man Schwergewicht bleiben will bzw. wenn man zu führenden Unternehmen zählen will."

Im Programm gibt es mehrere Highlights, die in Österreich noch unbekannt sind:



ein Krankenhaus des Bundesheers, das komplett nach open BIM Standards geplant, gebaut und auch betrieben wird

ein großes FFG Projekt mit bSAT Beteiligung des Fraunhofer Institutes, wo es um Zeitreihen geht, die Rückschlüsse auf technische Gegebenheiten im menschlichen Körper bzw. in Gebäuden zulassen (auf Basis von Standards und mit Hilfe von KI)

das in Europa am weitesten fortgeschrittene Projekt TIM BIM mit dem Dataholzserver, von dem zertifizierte Holzdaten (von der Holzforschung Austria) über bSDD direkt in das Modell übernommen werden können, die den gesamten ESG Bereich abdecken

die ISO Norm für Infrastruktur Rail, die während der letzten 5 Jahre entwickelt wurde. Daran war die ÖBB als weltweites buildingSMART Mitglied wesentlich beteiligt. Und in diesem Sektor wird es in den nächsten 10 Jahren unendlich viel Geld der öffentlichen Hände geben

die Entwicklung des Themas LOIN

und vieles mehr.

