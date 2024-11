Rund 19.000 Menschen sind in Niederösterreich in der Holz- und Forstwirtschaft beschäftigt. Damit ist die Holzwirtschaft nach dem Tourismus der zweitstärkste Wirtschaftszweig des Landes. Gerade in Zeiten, in denen das Bauen zunehmend auf Nachhaltigkeit und innovative Ansätze setzen muss, kommt dem Holzbau eine zentrale Rolle zu.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: Holz ist ein vielseitiger Rohstoff, der im Bauwesen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Gerade bei Um-, Zu- und Zubauten bietet der Werkstoff Holz aufgrund seiner Vielseitigkeit große Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem Holzbaupreis sollen Projekte vor den Vorhang geholt werden, die einerseits diese Vielfalt dokumentieren und andererseits die Kreativität von Bauherren, Planern und Holzbauunternehmen zeigen. Darüber hinaus ist die Verwendung des natürlichen Baustoffes Holz gelebte Nachhaltigkeit.