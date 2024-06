Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, Philipp Gansch, wird zukünftig als Partner in der Drees & Sommer-Gruppe für globale Agenden verantwortlich sein: „Ich freue mich sehr auf meine erweiterte internationale Verantwortung und weiß das Geschäft in Österreich bei Gerald Herndlhofer und dem Team in den allerbesten Händen.“