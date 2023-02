Der Firmensitz befindet sich auch heute noch in Graz. Hier zeichnet Lorenz Consult für zahlreiche öffentliche Bauten, unter anderem für die ReSoWi (Fakultät für Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften; Planung ab 1987), die Kinderklinik oder die Chirurgie, deren Neu- und Ausbau noch die nächsten Jahre prägen wird, verantwortlich.



Doch es ist nicht nur die Heimatstadt und das Bundesland, in welchem das Familienunternehmen mit 50 Mitarbeiter:innen und einem Umsatz von 6,2 Millionen Euro im Jahr 2021 aktiv ist: In insgesamt 30 Ländern wurden weltweit in Zusammenarbeit mit der Soest Alpine Stahl/Primetals Stahlwerke gebaut.

2021 begann die Planung von zwei internationalen Stahlprojekten, die voraussichtlich bis 2024 andauern wird.Lorenz Consult selbst plant einiges in den kommenden Jahren: So sollen die Geschäftsfelder Krankenhausbau, Reinraum in Pharma und Mikroelektronik, Laborgebäude, anlagenintensive Industriebauten, Logistikgebäude und Nahrungsindustrie weiter ausgebaut werden. Weiters soll das Geschäftsfeld auf Süddeutschland und NRW ausgeweitet werden.