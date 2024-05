Das Projektgebiet des MedUni Campus Mariannengasse liegt städtebaulich in direkter Nachbarschaft zum alten AKH. Eine künftige Durchwegung in der EG-Zone führt Besucher durch das Gebäude und bildet eine direkte Verbindung zum AKH. Genutzt wird das Gebäude als Forschungs- und Lehrgebäude für künftig 2.000 Studierende und 750 Forschende.



Baulich unterteilt sich das Projektgebiet in sechs Bauteile, fünf auf dem Hauptbaufeld Spitalgasse 5-9 und ein Bauteil auf dem Nebenbaufeld Mariannengasse 3-5. Zudem wird in den Untergeschoßen der Mariannengasse 3-5 eine Fernkältezentrale der Wien Energie errichtet, die künftig den Campus sowie das Fernkältenetz Wien versorgt.

