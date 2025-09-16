Lukas Miedler und Lukas Ritzberger (beide Firma Habau) dürfen nach 3 Tagen am Ende über Platz eins in der Kategorie Betonbau jubeln. Sie lassen dabei Gastgeber Dänemark und Deutschland hinter sich: „Europameister hört sich stark an! Es war hart, aber wir waren super vorbereitet und haben gut performt. Danke an unseren Arbeitgeber und unseren Ausbilder Thomas Prigl, die uns in der Vorbereitung und hier in Herning so toll unterstützt haben.“

Österreichs Betonbauer setzen damit eine beinahe schon unheimliche Serie fort: seit der Einführung der Kategorie Betonbau im Jahr 2015 holten die rot-weiß-roten Teilnehmer jedes Mal Platz eins.