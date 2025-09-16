EuroSkills 2025 : Gold für Österreich bei Bau-EM
Lukas Miedler und Lukas Ritzberger (beide Firma Habau) dürfen nach 3 Tagen am Ende über Platz eins in der Kategorie Betonbau jubeln. Sie lassen dabei Gastgeber Dänemark und Deutschland hinter sich: „Europameister hört sich stark an! Es war hart, aber wir waren super vorbereitet und haben gut performt. Danke an unseren Arbeitgeber und unseren Ausbilder Thomas Prigl, die uns in der Vorbereitung und hier in Herning so toll unterstützt haben.“
Österreichs Betonbauer setzen damit eine beinahe schon unheimliche Serie fort: seit der Einführung der Kategorie Betonbau im Jahr 2015 holten die rot-weiß-roten Teilnehmer jedes Mal Platz eins.
Die beiden Goldmedaillenträger haben ihr Fachwissen und ihre Kompetenzen im Betonbau während ihrer Lehre bei der Habau erworben. Die Vorbereitung für den Wettbewerb wurde in enger Zusammenarbeit mit Berufsschule, Lehrbauhof und der Lehrbetrieb durch Thomas Prigl, Franz Lehrner und Karl Fröschl koordiniert. In den Trainings wurden Abläufe simuliert und optimiert. Da bei dieser Präzisionsarbeit jeder Handgriff über den Sieg entscheidet, wurde schließlich im Millimeterbereich bewertet.
„Der Erfolg von Lukas Miedler und Lukas Ritzberger zeigt, welch enormes Potenzial in unseren jungen Fachkräften steckt“, so Habau Group CEO Hubert Wetschnig. „Ihr Sieg ist ein großartiger Beweis dafür, dass Motivation, Leidenschaft für den Beruf und Teamgeist auch unter starkem Wettbewerbsdruck zu Spitzenleistungen führen kann. Wir sind sehr stolz, diese beiden Nachwuchskräfte in unseren Reihen zu haben.“
Hochbauer Stefan Lanzl (Bauunternehmen Lanzl) sichert sich Platz 6 und ein „Medallion for Excellence“, welches nur ab dem Erreichen einer sehr hohen Punkteanzahl vergeben wird. In einem starken Teilnehmerfeld fehlten ihm letztendlich 8 Punkte auf Bronze.
„Ein Stockerlplatz ist sich nicht ausgegangen, die Konkurrenz war sehr stark, da ging es extrem eng zu. So ist es nun Platz 6 und eine Ehrenmedaille geworden, da kann ich schon zufrieden sein. Insgesamt war es eine tolle Erfahrung“, so der Steirer, der von Ausbilder Werner Hügel vorbereitet und betreut wurde.