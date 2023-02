UBM verfüge über liquide Mittel in Höhe von 324 Millionen Euro per Ende Dezember 2022, hieß es. Die Eigenkapitalquote liege weiterhin "im Zielkorridor von 30 bis 35 Prozent". Im vierten Quartal seien die ausstehenden 81,1 Mio. Euro der UBM-Anleihe 2017-2022 aus eigenen Liquiditätsreserven zurückgeführt worden. Die Nettoverschuldung lag zum Jahresende bei 499 Millionen Euro. Die Entwicklungspipeline umfasst laut UBM Projekte mit einem Volumen von 2,1 Mrd. Euro - großteils (90 Prozent) in Deutschland und Österreich bzw. 56 Prozent in der Assetklasse Wohnen und 44 Prozent im Bereich Büro.