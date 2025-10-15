Heute zählt man in der Produktion über 180 Mitarbeitende, Markus Schmidt ist der Standortleiter und selbst schon seit über 20 Jahren im Unternehmen. Beim Rundgang wechselt er mit jedem Mitarbeiter ein kurzes Wort, schüttelt einem Lehrling die Hand und fragt ihn, wie es ihm geht. „Wenn wir uns von unseren Leuten gute Arbeit erwarten, dann müssen wir ihnen auch mit Respekt begegnen“, so Schmidt. Er freut sich über die jungen Leute, die hier beginnen zu arbeiten. Sie sind leicht zu erkennen, nicht nur aufgrund ihres Alters, sondern auch an der Helmfarbe Grün.

Damit der Nachwuchs ins Maba-Werk findet, beginnt das Engagement des Unternehmens bereits in den Schulen. Zum zweiten Mal ist die Kirchdorfer Gruppe gemeinsam mit Maba dieses Schuljahr Teil der MINTality-Community. „Unser Ziel ist es, Begeisterung für Technik zu wecken und jungen Menschen praxisnah zu zeigen, wie spannend unsere Arbeitswelt ist.“ Die NÖ Mittelschule für Wirtschaft und Technik in Wiener Neustadt ist dabei Partnerschule. Zum Auftakt prüften die Schülerinnen und Schüler Betonwürfel, analysierten Ausgangsstoffe und arbeiteten an der medialen Begleitung ihres zukünftigen Projekts. Die Mitarbeitenden kommen fast ausschließlich aus der Region, auch der Geschäftsführer und der Standortleiter haben einen kurzen Anfahrtsweg.

Die Aufstiegsmöglichkeiten bei Maba sind für jeden gleich, wer sich profiliert, bekommt eine Chance – so ist auch die Produktionsmeisterin noch keine 30 Jahre alt.

Vielleicht liegt es auch am Lean Management, dass es gut läuft im Maba-Werk. Mitarbeitende bringen ihre Ideen ein, viele von ihnen werden besprochen, manche umgesetzt. Und dann wird transparent gezeigt, was gemacht wird und welchen Erfolg es zeigt.