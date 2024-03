Die Plakatkampagne "Mehr Chancen für Frauen am Bau" der Vereinigung der österreichischen Bauindustrie und der Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) verdient Anerkennung für ihren Fokus auf die Förderung von Frauen in der Baubranche. Die Baubranche diverser und inklusiver zu gestalten – und das betrifft bei weitem nicht nur Frauen, sondern auch andere (Rand-)Gruppen – ist allein aufgrund des diesbezüglichen Potenzials im Hinblick auf Fachkräftemangel, Produktivität und ESG-Themen dringend notwendig. Studien zeigen, dass diverse Teams massiv zu Erfolgen in allen drei Punkten beitragen.



Ganz wichtig ist: Die Förderung von Frauen – und Diversität – in der Baubranche sollte nicht nur auf symbolische Gesten oder vage Versprechungen beschränkt sein, sondern erfordert konkrete Maßnahmen und nachhaltige Veränderungen.

Um obige Herausforderungen effektiv anzugehen, müssen umfassende Maßnahmen ergriffen werden, die das gemeinsame Engagement aller brauchen – und vor allem: den Abgleich mit den Vorstellungen junger Fachkräfte.