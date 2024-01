Neben den klassischen Gewerken Hoch-, Tief- und Spezialtiefbau ist Felbermayr seit vielen Jahren auch im Wasserbau sowie im Baunebengewerbe erfolgreich tätig. „Durch kontinuierliches Wachstum sowie zahlreiche Akquisitionen hat das Unternehmen in den letzten Jahren einen deutlichen Wachstumsschub erfahren“, freut sich Eigentümer und CEO der Felbermayr Holding Horst Felbermayr. Dies sei auch der ausschlaggebende Grund gewesen, dem Vorschlag des langjährigen Bau-Geschäftsführers Stefan Hielle zu folgen und die technische Geschäftsführung zu erweitern.

Für Stefan Hielle ist diese Erweiterung eine logische Konsequenz: "Wir befinden uns in einem sich rasch verändernden Umfeld und haben unser Leistungsportfolio in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert, das macht eine Aufgabenteilung notwendig", erläutert Hielle, der nun als Sprecher der Geschäftsführung fungiert, die Beweggründe. Dass er mit Bernhard Strasser einen erfahrenen Tiefbauexperten aus den eigenen Reihen für diese Position gewinnen konnte, sei ein Glücksfall: „Strasser ist seit drei Jahren als Bereichsleiter Tiefbau Österreich im Team und hat sich in dieser Funktion sowohl durch seine fachliche Expertise als auch durch seine Mitarbeiterführung bestens qualifiziert“, lässt Hielle wissen.