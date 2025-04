Sie haben sozusagen Ihre eigene Ausstellung. Wie steht es mit künftigen Messepräsenzen?

Etzenberger: Auf Baumessen und in Musterhausparks werden wir gar nicht mehr vertreten sein. Wir organisieren Veranstaltungen bei uns vor Ort und haben sogar in einen Reisebus investiert, um Interessierten eine komfortable Anfahrt zu ermöglichen. So sind wir unseren zukünftigen Kunden viel näher und können diese von unseren einzigartigen Leistungen überzeugen!

Es gibt zudem viel zu sehen, darunter die weltweit modernste Fertigungsstraße für Ziegelwände, das Fenster- und Sonnenschutz-Komplettsystem „Windowment“ sowie ein modernes Fräszentrum. Robotergefertigt werden bei uns Ziegelwände in Stärken von zwölf bis 50 Zentimetern und Längen zwischen 0,5 und sechs Metern.

Innerhalb von sechs bis sieben Stunden ist ein gesamter Bungalow inklusive Fenstern, Sonnenschutz und Elektro-Leerverrohrung fertig gestellt. Besucher und auch Kunden können die gesamte Produktion ihres Hauses von einer Galerie aus im Werk live miterleben.

Sofern die Bodenplatte vor Ort fertig ist, können wir an einem Tag den Bungalow aufstellen und die Decke betonieren. Am zweiten Tag kommt bereits der Dachstuhl und wenn es notwendig ist, kann der Innenputz noch in derselben Woche aufgebracht werden.

Mit wem arbeiten Sie bei den erwähnten Automatisierungsschritten zusammen?

Etzenberger: Im Grundsatz entwickelt wurde das System bereits vor nahezu zwei Jahrzehnten von Markus Pichler aus Wels. Wir nutzen das vorhandene Knowhow in Lizenz, bringen dieses auf den modernsten Stand der Technik und werden damit zum Multiplikator für dieses Ziegelfertigteil-Konzept.

Bei uns haben sich bereits große, internationale Unternehmen gemeldet, um die Anlage vor Ort in Augenschein zu nehmen und anschließend selbst umzusetzen. In der näheren Zukunft erwarten wir unter anderem Besuch aus Japan, Saudi-Arabien, den USA und Großbritannien.

Noch steht bei uns in Ried die weltweit einzige Anlage ihrer Art. Die Technologie wird sich jedoch national und international durchsetzen. Die nationale Expansion möchte ich mit strategischen Partnern in Form von Beteiligungen in den nächsten Jahren in Angriff nehmen.

Warum hat sich die Innovation nicht schon längst in der Branche verbreitet?

Etzenberger: Es geht um unterschiedliche Entwicklungslinien am Bau: Zugespitzt formuliert hat sich zuletzt manches in die Steinzeit zurückentwickelt. In Zeiten rückläufiger Aufträge wurden Decken und Stiegen beispielsweise wieder händisch geschalt, um die Arbeitskräfte zu beschäftigen. Industrie-Innovationen, die die Produktivität erhöhen, sind dann mit einem Mal nicht mehr so hoch im Kurs.

Zwischen 2021 und 23 hatten wir ein Baukonjunktur-Hoch, in dem auch Ziegelfertigteil-Produkte an Attraktivität gewannen. Davor und danach war dem eher nicht so. Produktivität ist dann gefragt, wenn es eine Hochkonjunktur oder Facharbeitermangel am Bau gibt. Beides steht uns kurz bevor.

Bei Etzi ist das Teil der DNA: Wir haben uns auf Komplettlösungen spezialisiert und wollen unsere Stellung als größter Anbieter schlüsselfertiger Ziegelmassivhäuser halten.