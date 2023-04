Das Forschungsprojekt „EPSolutely“ des Kunststoff-Clusters unter der Leitung von Fraunhofer Austria ist auf einem guten Weg, ökonomisch und ökologisch tragfähige Konzepte für eine Kreislaufwirtschaft von EPS zu entwickeln und nachzuweisen. Bereits im ersten Projektjahr konnte das Konsortium, bestehend aus Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie Interessensvertretungen und Forschungseinrichtungen, wichtige Erfolge verbuchen und ist diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen.



Der Rückbau einer Fassade ist von Anfang an eine Herausforderung für die Kreislaufwirtschaft. EPS ist nach dem Abbruch mit Fremdmaterialien wie Putz, Klebern, Armierungsgittern und Dübeln vermischt und in den meisten Fällen mit Hexabromcyclododecan (HBCD) belastet. Dieses Flammschutzmittel wurde in Österreich bis 2015 verwendet und ist heute verboten. Mit HBCD versetztes EPS gilt zwar nicht als gefährlicher Abfall, muss aber vernichtet und darf nicht wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Das vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) entwickelte CreaSolv®-Verfahren ermöglicht die Abtrennung von HBCD in einem lösemittelbasierten Prozess, wodurch auch aus diesem Material wieder Polystyrol-Recyclat gewonnen werden kann.