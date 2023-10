SOLID: Sie sind seit 2008 Tiroler Landesinnungsmeister Bau und seit 2020 Vizepräsident der Wirtschaftskammer Tirol. Welche Highlights gab es in dieser Zeit?

Anton Rieder: In den vergangenen 16 Jahren haben wir in der Baubranche zahlreiche Entwicklungen und Veränderungen durchlebt. Während meiner Amtszeit konnten wir vieles erreichen und umsetzen. Der Ausbau des Lehrbauhofs und der Bauakademie sind nur zwei der vielen Projekte, auf die ich besonders stolz bin. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem WIFI konnten wir zudem zahlreiche Weiterbildungsprogramme initiieren, die dazu beigetragen haben, dass unsere Mitarbeiter top ausgebildet sind und wir als Branche stetig wachsen und professioneller werden.



Bundesinnungsmeister Robert Jägersberger meint, dass der Fachkräftemangel aufgrund der aktuellen Bausituation kein Thema mehr sei. Stimmen Sie dem zu?

Momentan mag das der Fall sein, aber in ein bis zwei Jahren wird sich das Blatt wieder wenden. Die demografische Entwicklung zeigt, dass weniger Menschen in die Baubranche kommen, als durch Pensionierungen ausscheiden. Zudem geht es nicht nur um Quantität, sondern vor allem um die Qualifikation und Expertise unserer Mitarbeitenden. Daher ist es essentiell, in Ausbildung und Weiterbildung zu investieren und den Berufseinstieg attraktiv zu gestalten.



Wie steht es denn aktuell um die Lehrlinge in Tirol – muss man sich um sie bemühen?

Es gab durchaus Zeiten, in denen sich viele junge Menschen für die Baubranche entschieden haben. Doch vor allem durch die Corona-Pandemie hat sich das gewandelt. Körperlich anspruchsvolle Berufe sind weniger gefragt. Dennoch setzen wir alles daran, junge Menschen für uns zu begeistern. Mit gezielten Programmen, Lehrlingsexperten in unserer Innung und den Talentchecks der Wirtschaftskammer versuchen wir, den Nachwuchs zu unterstützen und ihnen Perspektiven in der Baubranche aufzuzeigen.



Viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder eine Matura und oft ein Studium. Dabei steht ein Baumeister einem Masterabschluss in nichts nach. Wie sehen Sie das?

Ich sehe das genau so. Bauberufe haben einen hohen Stellenwert. Hier sei vor allem der Nationale Qualifizierungsrahmen erwähnt. Dieser ordnet unser Bildungssystem in acht Niveaus ein, wobei Baumeister und Master sich beide auf Stufe 7 befinden. Der Handwerksmeister sowie der Lehrabschluss folgen auf den Stufen 6 und 4. Unser Wunsch und Ziel ist es, den Polier auf Stufe 5 zu integrieren, der schließlich mehr verdient als ein Maturant.