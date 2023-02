Was hat sich produktseitig und technologisch beim Brandschutz getan in den letzten Jahren?

Hoyer-Weber: Meinem Verständnis nach ist der Brandschutz eine sehr konservative Branche. Das ist produktseitig auch deshalb sinnvoll, weil die Produkte ja für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes funktionieren und nicht modischen Gesichtspunkten gehorchen sollen. Aber wir haben natürlich auch im Brandschutz die Digitalisierung – Brandmeldeanlagen arbeiten heute vernetzt untereinander und auch mit Smart Building-Technologie, Brandschutzpläne und Alarme kommen auf Smartphone oder Tablet etc.



Bauausführende Unternehmen berichten immer wieder von Reibungsflächen mit allem, was mit Haustechnik zu tun hat. Wie sehen Sie die Rolle des Brandschutzes im Spannungsfeld zwischen klassischem Bau und Haustechnik?

Hoyer-Weber: Wir haben ja als Ingenieurbüro begonnen und uns auf Brandschutz spezialisiert. Als ich 2003 eingestiegen bin, kam der Wunsch von den Bauherren, aufgrund der Komplexität der Materie für Brandschutz jemanden zu haben, der das zusammenführt. Der Brandschutz steckt im Bau und er steckt in der Haustechnik. Da sind wir wiederum sowohl in der Lüftungstechnik mit beispielsweise Brandschutzklappen als auch in der Rohrleitungstechnik mit Löschanlagen, in der Elektrotechnik mit Meldeanlagen oder Fluchtwegsystemen etc. Das muss alles fächerübergreifend in ein Brandschutzkonzept zusammengefasst werden. Und dieses Erstellen von Brandschutzkonzepten ist das, was heute State of the Art ist.



Dass sich jeder nur um seinen Teil kümmert, finden wir heute auf den Baustellen, wenn wir uns Bausünden anschauen. Da hat etwa der Lüftungsplaner seine Brandschutzklappe wunderbar eingebaut, führt sie durch die Brandschutzwand, nur das Abschotten der Klappe in der Wand hätte jemand anders machen sollen, der aber nie davon erfahren hat und sich dafür nicht zuständig fühlt. Die Schwierigkeiten in der Brandschutzplanung sind immer Schnittstellenschwierigkeiten. Es braucht jemanden, der da übergreifend tätig ist.