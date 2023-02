Die Angst vor einer B1300-Begehung ist unbegründet, denn nicht jeder Mauerriss und nicht jede vergessene Glühbirne stellen gleich eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar. Meist sind es kleine Änderungen, Anpassungen und Verbesserungen, die bereits einen großen Unterschied machen. Es werden ausschließlich fachliche Sichtkontrollen durchgeführt und Probleme entsprechend und fotografisch und textlich dokumentiert und verortet. Damit kann dann sofort vom Hausverwalter oder Hauseigentümer reagiert werden.



"Wir dokumentieren zum Beispiel augenscheinliche Risse und Abplatzungen in der Fassade und in der Bausubstanz und bewerten die mögliche Gefahrensituation, damit Besitzer und Verwalter entscheiden können, ob gehandelt werden muss oder nicht. Wir zeigen aber in jedem Fall auf, wenn Gefahr in Verzug ist beziehungsweise sofort gehandelt werden sollte. Egal, ob bei Stolperfallen am Boden, kaputten Stiegen, fehlenden oder unzureichenden Fluchtwegbeschilderungen oder Beschilderungen von Sperreinrichtungen für Gas, Wasser, Strom oder Feuerlöscher. Auch überprüfen wir alle gesetzlich geforderten Fluchttüren und Fluchtwege. Die müssen jederzeit leicht zugänglich und frei von Sperrmüll sein. Es werden bei den Kontrollgängen also keine Mauern abgeklopft, Verputz abgekratzt und auch keine Wände eingerissen, wie oft fälschlich behauptet wird", schmunzelt Ing. Michael Notz, zertifizierter Objektsicherheitsprüfer bei ISHAP.