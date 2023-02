„Aktueller denn je“ – unter diesem Motto startet man bei der 2012 gegründeten IG Lebenszyklus Bau ins aktuelle Arbeitsjahr. Neun Arbeitsgruppen mit rund 100 Expert*innen arbeiten bereits an brandaktuellen Themen, die auch die Folgen des Kriegs in der Ukraine miteinbeziehen. „Eine auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität basierende Raum- und Gebäudeentwicklung sowie eine partnerschaftliche Projektkultur sind so akut und dringend erforderlich wie noch nie“, betont Wolfgang Kradischnig, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau. Denn Bauverzögerungen und Baustopps seien vor dem Hintergrund von Preissprüngen und Lieferengpässen bereits jetzt zu beobachten und würden in naher Zukunft das tägliche Geschäft beherrschen. Mit einem vom Verband vorgeschlagenen Maßnahmenmix soll ein nationaler und partnerschaftlicher Schulterschluss der Bau- und Immobilienbranche zur Bewältigung der bereits eintretenden und kurz bevorstehenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen erreicht werden.



Drohende Kurzarbeit und Insolvenzen trotz voller Auftragsbücher

Stephan Heid, stellvertretender Sprecher der IG Lebenszyklus Bau, zufolge sind die Auftragsbücher eigentlich voll. Dennoch drohen Kurzarbeit und Insolvenzen. Eine Herausforderung, der man laut Heid nur kollektiv begegnen könne: „In den nächsten Wochen und Monaten ist die Solidarität zwischen Auftraggeber*innen und Auftragnehmer*innen gefragt. Wir suchen daher bereits das Gespräch mit Vertreter*innen der führenden Bau- und Immobilienunternehmen, führenden privaten und öffentlichen Auftraggeber*innen und Auftragnehmer*innen der Branche.“



Maßnahmen-Mix für einen nationalen Schulterschluss der Branche

„Wer nachhaltig bauen und betreiben will, muss bei der Organisation und den Prozessen beginnen sowie sämtliche Beteiligten frühzeitig einbinden“ – nach diesem Motto arbeiten bei der IG Lebenszyklus Bau rund 80 Mitgliedsunternehmen laufend an aktuellen Fragen der Branche. Dementsprechend wurden nun kurz- und mittelfristige konkrete Maßnahmen formuliert, die einen nationalen und partnerschaftlichen Schulterschluss der gesamten Bau- und Immobilienbranche Österreichs ermöglichen sollen: