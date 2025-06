SOLID: Was ist der Hemmschuh bei der Anwendung von BIM in Österreich? Stefan Graf: Die österreichische Baubranche setzt bereits seit vielen Jahren massive Bemühungen, BIM in der Branche voranzutreiben. Jedoch kommt es teilweise zu relevanten Doppelgleisigkeiten bzw. Informationslücken und der essentielle Grad an Standardisierung – die wesentliche Voraussetzung für die Entfaltung von BIM wird nicht oder nur sehr mühsam erreicht.

Wie kann die Anwendung von BIM schneller vorangetrieben werden?

Graf: Nur die Branche selbst besitzt die Fachexpertise zur Entwicklung der (digitalen) Lösungen und wendet diese Lösungen an. Daher nimmt sie auch das Heft der Steuerung in die eigene Hand. Das soll im Rahmen der neutralen Plattform der ÖBV erfolgen, der Vorstand der ÖBV hat dazu einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Und wie kann die Branche dies umsetzen?

Graf: Die Steuerungsgruppe besteht aus Vertretern der größten Institutionen der ÖBV, die am Bauprozess zentral beteiligt sind. Durch ihre Empfehlungen sollen die Arbeitskreise und -gruppen der unterschiedlichsten Institutionen, die sich der inhaltlichen Erarbeitung von Normen, Richtlinien oder sonstiger Schriften widmen, aufeinander abgestimmt arbeiten können und so ihre Kräfte bündeln und entfalten können.