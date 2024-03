Für das laufende Jahr strebt der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von über 4 Prozent an, Akquisitionen sollen weitere 2 Prozent beisteuern. Bei der bereinigten EBIT-Marge strebt der Konzern bis 2023 eine Verbesserung auf 18 Prozent an, gegenüber den bereits heute branchenführenden 17,6 Prozent.



In einer der größten Transaktionen der vergangenen Jahre in der Baustoffbranche will Holcim das Nordamerika-Geschäft verselbständigen und bis Mitte 2025 an die New Yorker Börse bringen. Der Konzern erhofft sich davon einen Wachstumsschub im US-Geschäft, das vom Bauboom und den Infrastrukturprogrammen profitiert, sowie eine höhere Börsenbewertung. Die Vorbereitungen für die Transaktion kämen gut voran, hieß es in der Mitteilung.