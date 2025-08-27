Mit klaren Strategien, inspirierenden Praxisbeispielen und dem Mut zur Transformation macht Christian H. D. Haak als Keynote-Speaker der 10. SOLID Konferenz deutlich: Wer heute umdenkt und handelt, legt den Grundstein für den Erfolg von morgen.

Die Bau- und Immobilienwirtschaft steht an einem Wendepunkt. Während Klimaziele, Ressourcenverknappung und digitale Disruption den Druck auf etablierte Geschäftsmodelle erhöhen, eröffnet sich gleichzeitig ein gewaltiges Potenzial für Innovation und wirtschaftlichen Fortschritt.

Doch wie gelingt der Sprung vom Reagieren zum aktiven Gestalten?

Christian H. D. Haak, renommierter Strategieberater und Vordenker an der Schnittstelle von Technologie, Nachhaltigkeit und Unternehmertum, liefert auf der diesjährigen SOLID Konferenz genau dazu entscheidende Impulse.

„Die Zukunft bauen – Aufbruch nach übermorgen“ lautet der Titel seines Vortrags – und es ist ein Versprechen: Wer sich jetzt mit den Hebeln von Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Nachhaltigkeit auseinandersetzt, kann nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit sichern, sondern neue Märkte erschließen und Wertschöpfung neu denken.

Haak bringt dabei nicht nur Vision, sondern Substanz: Als langjähriger Berater für europäische Industrieunternehmen und Speaker auf internationalen Innovationsforen weiß er, wovon er spricht. Seine These: Die Zukunft wird nicht vererbt – sie wird gestaltet. Und zwar von jenen, die heute bereit sind, mutig umzudenken.