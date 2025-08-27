Digitalisierung und mehr : Early Bird Tickets für SOLID Konferenz
Am 9. Oktober 2025 findet die SOLID Konferenz statt – der Treffpunkt für alle, die sich mit der digitalen Organisation und dem nachhaltigen Betrieb von Gebäuden im gesamten Lebenszyklus befassen.
Bis zum 31. August haben Sie noch die Möglichkeit, Ihr Ticket zum Frühbucherpreis zu erwerben!
Freuen Sie sich auf spannende Beiträge mit praxisnahen Perspektiven und regem Austausch unter Fachkolleginnen/-kollegen aus Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung.
Mit klaren Strategien, inspirierenden Praxisbeispielen und dem Mut zur Transformation macht Christian H. D. Haak als Keynote-Speaker der 10. SOLID Konferenz deutlich: Wer heute umdenkt und handelt, legt den Grundstein für den Erfolg von morgen.
Die Bau- und Immobilienwirtschaft steht an einem Wendepunkt. Während Klimaziele, Ressourcenverknappung und digitale Disruption den Druck auf etablierte Geschäftsmodelle erhöhen, eröffnet sich gleichzeitig ein gewaltiges Potenzial für Innovation und wirtschaftlichen Fortschritt.
Doch wie gelingt der Sprung vom Reagieren zum aktiven Gestalten?
Christian H. D. Haak, renommierter Strategieberater und Vordenker an der Schnittstelle von Technologie, Nachhaltigkeit und Unternehmertum, liefert auf der diesjährigen SOLID Konferenz genau dazu entscheidende Impulse.
„Die Zukunft bauen – Aufbruch nach übermorgen“ lautet der Titel seines Vortrags – und es ist ein Versprechen: Wer sich jetzt mit den Hebeln von Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Nachhaltigkeit auseinandersetzt, kann nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit sichern, sondern neue Märkte erschließen und Wertschöpfung neu denken.
Haak bringt dabei nicht nur Vision, sondern Substanz: Als langjähriger Berater für europäische Industrieunternehmen und Speaker auf internationalen Innovationsforen weiß er, wovon er spricht. Seine These: Die Zukunft wird nicht vererbt – sie wird gestaltet. Und zwar von jenen, die heute bereit sind, mutig umzudenken.
Von der Pflicht zur Kür: Nachhaltigkeit wirtschaftlich denken
Was in vielen Unternehmen lange als regulatorische Pflicht verstanden wurde, entpuppt sich zunehmend als strategischer Hebel: Nachhaltigkeit wird zur Innovationsquelle. Haak zeigt anhand internationaler Praxisbeispiele, wie etwa CO₂-neutrale Bauprozesse, zirkuläre Materialien und ESG-gerechte Investitionen nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch betriebswirtschaftlich lohnend sein können – wenn sie in unternehmerische Gesamtstrategien eingebettet sind.
Künstliche Intelligenz: Vom Werkzeug zur Denkweise
Ein weiterer Fokus liegt auf der Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Nicht als Selbstzweck oder kurzfristiger Hype, sondern als Grundlage neuer Entscheidungsprozesse, Planungslogiken und Automatisierungsmöglichkeiten. Haak verdeutlicht, wie sich KI in der Bau- und Gebäudetechnikbranche sinnvoll integrieren lässt – von der Baustellenlogistik über digitale Zwillinge bis hin zur vorausschauenden Instandhaltung. Unternehmen, die heute erste Schritte gehen, bauen sich datenbasierte Wettbewerbsvorteile von morgen auf.
Transformation als Führungsaufgabe
Dabei bleibt Haak realistisch: Transformation gelingt nicht durch Technologie allein. Es braucht Haltung, Führung und die Bereitschaft, über den Tellerrand hinauszudenken. In seinem Vortrag spannt er den Bogen von globalen Megatrends bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen für mittelständische Betriebe. Und er beantwortet die Frage, wie Unternehmen unter immer komplexeren Rahmenbedingungen zukunftsfähig bleiben – oder sogar gestärkt aus dem Wandel hervorgehen.
Ein Vortrag, der aufrüttelt – und motiviert
Wer die Zukunft des Bauens verstehen will, kommt an diesem Vortrag nicht vorbei. Christian H. D. Haak liefert keine Phrasen, sondern Perspektiven. Sein Vortrag auf der SOLID Konferenz ist ein Weckruf für alle, die nicht nur mitlaufen, sondern vorangehen wollen.
Wann? 9. Oktober 2025
Wien