Doris Link studierte Bauingenieurwesen mit Vertiefung in Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Universität Wien. Ihr Doktoratsstudium absolvierte sie an der University of Nottingham und an der Technischen Universität Wien. Danach war sie in verschiedenen Funktionen in der Baubranche tätig, etwa als Stabsstellenleiterin und Gruppenleiterin im Strabag-Konzern, in dem sie die Stabsstelle Claims & Controlling leitete und als Projektleiterin das österreichweite Großprojekt LKW-Maut Bau verantwortete.

Darüber hinaus war Doris Link Mitglied im Aufsichtsrat der Asfinag BMG. Sie legte die Ziviltechnikerprüfung ab, absolvierte eine Ausbildung zur Qualitätsmanagerin, Diplomierten Mentaltrainerin und Diplomierten Resilienztrainerin und war gerichtlich eingetragene Mediatorin für Bau- und Wirtschaftsmediation.

Seit 2004 leitet Doris Link den Masterstudiengang Bauingenieurwesen-Baumanagement und seit 12 Jahren das übergeordnete Department Bauen und Gestalten. Aktuell ist sie geschäftsführende Gesellschafterin bei Construction Solution Holding GmbH und Geschäftsführerin bei ECC-Bauprozessmanagement GmbH.