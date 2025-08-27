Bautechnik : Digitale Fachliteratur jederzeit und überall verfügbar

27.08.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Um bautechnisch Versierte bestmöglich zu unterstützen, steht nun erstmals eine Webversion des ÖBV-Web-Readers zur Verfügung. Alle ÖBV-Publikationen können nun direkt im Browser abgerufen werden – ganz ohne Installation oder aufwendige Einrichtung.
Webreader ÖBV

Mit dem ÖBV-Web-Reader kann nahtlos zwischen Computer, Tablet und Handy gewechselt werden.

- © ÖBV

Erstveröffentlichung
27.08.2025
Letzte Aktualisierung
27.08.2025
Michael Pauser