Ein weiterer Vorteil der neuen Webversion ist die benutzerfreundliche Handhabung. Dank eines intuitiven Designs ist die Navigation durch die verschiedenen Inhalte einfach und effizient. Die Suche nach spezifischen Regelwerken oder Fachtexten gestaltet sich schnell und unkompliziert, sodass wertvolle Zeit gespart wird. Zusätzlich entfällt durch den webbasierten Zugang die Notwendigkeit einer Softwareinstallation, wodurch der Einstieg in das digitale Wissensmanagement so einfach wie nie zuvor wird. Dieser Service stellt sicher, dass Bauherren, Bauausführende, Planer, Baustoffhersteller und die Wissenschaft jederzeit auf aktuelle und relevante Inhalte zugreifen können, die speziell für ihre beruflichen Anforderungen von Bedeutung sind. Die neue Webversion ermöglicht es, dieses Wissen noch einfacher und flexibler zu nutzen, ohne an einen bestimmten Standort gebunden zu sein.

Durch die Möglichkeit, jederzeit auf essenzielle Dokumente zuzugreifen, wird die tägliche Arbeit erheblich erleichtert. Ob es um die schnelle Klärung von Vorgaben geht oder um das gezielte Nachschlagen technischer Regelwerke – der ÖBV-Web-Reader sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen genau dann zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden.