Die Anwendung All4Roof unterstützt Dachdecker:innen bei der Planung und Kalkulation von kompletten Dachsystemen sowie bei der Angebotslegung. Damit wird nicht nur der zeitliche Aufwand auf ein Minimum reduziert, sondern ein ortsunabhängiges Arbeiten möglich gemacht, da jederzeit auf die einzelnen Projekte zugegriffen werden kann.

Johann Marchner, Geschäftsführer von Wienerberger Österreich, erfreut zum Ergebnis: „Mit ‚All4Roof‘ haben wir ein Tool auf den Markt gebracht, das aus dem digitalen Werkzeuggürtel der heimischen Dachdecker:innen nicht mehr wegzudenken ist. Sie schätzen den digitalen und unkomplizierten Service, den die Anwendung bietet und wir arbeiten laufend daran, diese entsprechend den neu aufkommenden Anforderungen weiterzuentwickeln.“



Ewald Leichtfried GmbH & Co KG, dessen Betrieb bereits über 40 Projekte mit „All4Roof“ geplant hat, spricht aus der Praxis: „‚All4Roof‘ hat unseren Arbeitsalltag sehr erleichtert, denn aufwändige Berechnungen für Wind- und Schneeschutz gehören der Vergangenheit an. Der gesamte Planungsprozess ist nun vollständig digital und mit wenigen Klicks erledigt. Unsere Kund:innen aus Nieder- und Oberösterreich schätzen die schnelle Abwicklung."



Jochen Primus, Geschäftsführer der Primus GmbH, ist ebenfalls Anwender: „Wir verwenden ‚All4Roof‘ seit über einem Jahr und konnten schon mehr als 40 Projekte im Lavanttal in Kärnten und darüber hinaus abschließen. Besonders schätze ich, dass mit dem Tool eine Umrechnung auf ein anderes Dachziegelmodell in wenigen Sekunden möglich ist und ich den Kund:innen ohne Mehraufwand Angebote von verschiedenen Dachziegelvarianten unterbreiten kann."